Экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова вышла замуж во второй раз

Экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова призналась, что во второй раз вышла замуж. Влюбленные пока отказались от пышного торжества, перенеся его на лето, а вместе с новобрачными в ЗАГС отправился только фотограф.

Элла Суханова добавила, она рада, что церемония бракосочетания состоялась, хотя вместе с новобрачными в этот день присутствовал только фотограф. Предложение руки и сердца брюнетка получила еще на Новый год, а затем стала планировать торжественный вечер. При этом конкретную дату, отметила звезда реалити-шоу, ни они, ни ее избранник не знали.

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