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Президент США Дональд Трамп

Al Drago/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/795/13027795/2020-03-29T215238Z_1141296759_RC2XTF99DA5D_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-75675.jpg" alt="Трамп указал на важность сотрудничества с Россией" /></p> <p>

Президент США Дональд Трамп заявил о важности диалога с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил об участии России во Второй мировой войне, в которой страна потеряла 50 млн человек.

Глава Белого дома также отметил, что во времена Второй мировой войны Россия была союзником США, а Германия — противником.

«А теперь мы не говорим с Россией, а говорим с Германией», — добавил Трамп.

По его мнению, отношения Москвы и Вашингтона не были безупречными, но взаимодействие должно обсуждаться.

Американский лидер уточнил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, а также вопросы торговли и энергетики.

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