Собаки, которые нас выбирают: экстремальный марафон

Однажды, на самом начальном этапе, к команде прибился щенок. Уже целый день маленькая собачка бежала по пустыне за людьми и вдруг она встретилась с глазами Леонарда Диони. Это решило исход.

Есть такой вид спорта — экстремальный марафон. Он о том, что человек может преодолеть самые сложные препятствия, и даже спортом заняться. Но это человек. А каково неприспособленному к таким условиям зверю?

Когда Дион Леонард, экстремальный марафонец, подписался на 4 Deserts 2016 г., он понятия не имел , что он будет пересекать финишную черту со щенком. Это самая сложная в мире многодневная беговая дистанция. За 7 дней участники бегом преодолевают 250 километров в рамках одного из этапов соревнования: в пустыне Атакама в Чили, Гоби в Китае, Сахаре в Египте.

101 человек бежали по пустыне, и каждый, конечно, заметил невесть откуда взявшуюся псинку, но она посмотрела в глаза Леонардо.

«Это был наш первый контакт, после того, как я заметил собаку рядом со мной. Я не говорил много с ней в тот день, думая, что она как появилась, так и исчезнет, отстанет в какой-то части этого изнурительного пути, но вечером она гордо прошествовала за мной в палатку, и мы спали рядом друг с другом», — и Леонард поделился с ней укрытием, едой и медицинской помощью. Когда у мужественной спортсменки случился тепловой удар, ее забрали в медицинскую машину и откачали. Не успев прийти в себя, она стала рваться наружу, чтобы присоединится к Леонардо.

Он назвал ее, конечно, Гоби. А как же иначе, ведь это был подарок пустыни. Никто не понимал, откуда она вообще взялась — до ближайшей деревни было несколько километров. Ей позволили отработать 2 этапа сложнейшего пути, остальные 4 она сопровождала бегунов в машине, так как жара было почти невыносимой. Но всякий раз, когда ее выпускали, она с радостным воплем неслась прямо к «своему» человеку.

В общей сложности, собака побежала 100 км рядом с Леонардо. «Я перенес ее через реку и через шлюзовые ворота, которые она не смогла бы преодолеть», — говорит Леонард на странице «Краудфандер» (Crowdfunder). В конце гонки, было очевидно, что оба заботятся друг о друге очень внимательно.

Леонард начал думать о том, как он мог получить Гоби в свой дом в Шотландии. Путешествие, наряду с медицинскими проверками и пошлиной для въезда в Великобританию, будет дорого: $6560. Но Леонард создал несколько страниц — фейсбук, инстаграм (@bringgobihome), где рассказал историю о своем новом собачьем беговом партнере. Люди были вдохновлены и стали отправлять пожертвования.

Денег пришло уже больше — около 15 тыс. Леонард планирует тратить оставшиеся деньги на спасательные организации для собак или на приют для животных. А пока Гоби живет у его китайского друга, проходит все необходимые процедуры — и медицинские и бюрократические и они оба надеются встретиться на Рождество. По крайней мере, так пообещали Леонардо чиновники.

Да, и кстати, эта удивительная команда — человек и щенок, заработали серебро! Медаль получил не только спортсмен, Гоби наградили тоже — она была талисманом забега.

Автор: ЖЖ-блогер tanjand

09.08.2016