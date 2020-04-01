Главного бухгалтера алтайской школы признали виновной растрате бюджетных денег

Суд признал виновной главного бухгалтера школы в Шипуновском районе, которая похитила деньги из бюджета учреждения. О подробностях информирует СУ СКР по Алтайскому краю. Ранее учителя учреждения в райцентре Шипуново пожаловались на сокращение зарплат и их неэффективное распределение между руководством.

В ходе следствия и суда установлено, что в период с 2018 по 2019 год главбух школы вносила недостоверные сведения в документы о покупке товаров для нужд школы. На деле эти деньги шли ей в карман. Таким образом она присвоила и растратила более 18 тысяч рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, что педколлектив Шипуновской школы им. А. В. Луначарского написал обращение губернатору Алтайского края, в Минобр и прокуратуру с просьбой разобраться, почему их зарплаты уменьшаются, а руководство учреждения получает две ставки. В ответе министерства чиновники указали, что все жалобы безосновательны. В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» уточнили, что это две разные школы.