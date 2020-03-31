Джулио Чикконе помогает собрать средства для больницы в городе Кьети

Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) стал инициатором акции по сбору средств для покупки дыхательных аппатаров в госпиталь Policlinico SS. Annunziata, находящийся в его родном городе Кьети. Чикконе начал акцию на прошлой неделе, сейчас собрано чуть более половины требуемой суммы – 6 000 евро из 10 000.

25-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo в прошлом году на Тур де Франс возглавлял общий зачёт после 6 и 7-го этапов. Две жёлтые майки лидера с автографом Джулио Чикконе получат два дарителя, которые пожертвуют больше всего средств. Те, кто пожертвует третью и четвёртую по величине сумму, станут обладателями маек команды Trek-Segafredo.

Джулио Чикконе: «Сейчас в момент чрезвычайной ситуации департамент нуждается в новых аппаратах искусственного дыхания. С помощью этой кампании мы сможем им помочь. Это моя следующая цель. Достижение необходимой суммы – та победа, которую я хочу добиться вместе с вами!»