Турецкие учёные призывают запустить программу соцобеспечения для борьбы с экономическими последствиями коронавируса

Группа, включая Коркута Боратава и Хайри Козаноглу, 29 марта опубликовала заявление с 22 предложениями, в котором призвала правящую Партию справедливости и развития (ПСР) начать придерживаться таких концепций, как планирование и общественная солидарность.

«Государство должно подготовить программу социального обеспечения, куда должно входить и медицинское обеспечение. Необходимо срочно оценить убытки, связанные с приостановкой всех работ, за исключением производства срочных и обязательных товаров и услуг, за 15 дней», — говорится в заявлении.

В предложении, касающемся прав трудящихся, рекомендуется во время пандемии отправлять работников в оплачиваемый отпуск, а также запретить увольнения на тот же период времени.

«Во время вспышки такие услуги как подача природного газа, электричества, воды и интернет соединения должны оказываться бесплатно. Заводы, закрывшиеся из-за распространения вируса, необходимо переквалифицировать для производства дыхательных аппаратов, наборов для экспресс-тестирования, масок и защитного снаряжения для медицинских работников», — подчеркнули учёные.

Они также призвали принять меры по предотвращению накопления медицинских отходов.

«Силы безопасности и добровольное гражданское население должны быть мобилизованы, чтобы помочь пожилым людям и населению, входящим в группы риска, получить необходимое продовольствие и медикаменты. Также следует обязать государственные и частные больницы предоставлять медицинские услуги бесплатно, а медучреждения, не соблюдающие этого, должны перейти в собственность государства», — отмечается в заявлении.