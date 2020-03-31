Погрешность в прогнозах нобелевского лауреата Майкла Левитта относительно развития эпидемии в Китае, составила менее 2%.

Пандемия по коронавирусу охватила весь мир. В настоящий момент количество зараженных насчитывает более 820 тысяч человек, их них 173 тысячи выздоровело, а свыше 37 тысяч — погибли. При этом темпы распространения лишь нарастают, наводя панику на окружающих.

Однако Нобелевский лауреат биофизик, ученый, предсказавший окончание эпидемии в Китае, 72-летний Майкл Левитт предсказывает, что пандемия коронавируса закончится раньше, чем мы ожидаем. Об этом пишет Los Angeles Times.

В своих расчетах Левитт проанализировал данные из 78 стран, которые бжжрхча сообщали о более 50 новых случаев заражения ежедневно, и утверждает, что существуют "признаки выздоровления", ведь ежедневное сравнение, которое демонстрирует стойкое снижение заболеваемости.

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"Цифры все еще велики, но есть четкие сигналы замедления роста", — успокаивает ученый.

Он признает, что официальные данные могут быть заниженными или неточными, но даже в этом случае его расчеты подтверждают, что "срабатывает тот самый фактор".

Левитт уверен, что в скором времени пандемия прекратится. И важность заявления ученого заключается в том, что именно он дал наиболее точное предсказание по поводу того, как будет распространяться коронавирус в Китае, который стал первым очагом COVID-19 в мире.

"Что нам нужно, так это контролировать панику", — говорит ученый, добавляя, что "по большому счету, с нами все будет в порядке".

Напомним, что в начале февраля 2020 года ученый совместно с коллегами составил подробный доклад, в котором утверждалось, что распространение нового типа коронавируса в Китае достигло своих пиковых значений и темпы роста числа умерших и заразившихся в ближайшие недели существенно сократятся. Тогда он был невероятно точен в своем прогнозе с долей погрешности всего 2%.

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Так, в прогнозе говорилось, что в КНР коронавирус затронет примерно 80 тысяч человек, при этом жертвами COVID-19 должны были стать порядка 3,25 тысяч граждан Китая. По факту по состоянию на 30 марта в Китае в общей сложности зафиксировано 81 470 случаев заражения, 3304 из которых оказались летальными.

Таким образом новый прогноз ученого невероятно обнадеживает. В отличии от многих утверждений эпидемиологов о месяцах или даже годах глобального разрыва социальных процессов и миллионах смертей