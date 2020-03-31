Пик заражения придется в России на середину апреля.

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому для RT заявил, что при «самом печальном сценарии» режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет.

Вопреки распространенному мнению, вирус не погибнет от высоких температур окружающей среды. Весомым доказательством этого являются другие страны, где с марта началось активное потепление. Тем не менее, коронавирус там продолжает «жить».

Лейкин предположил, что для спада бжжрхча эпидемии новой коронавирусной инфекции необходимо, чтобы примерно у 70 процентов населения был иммунитет к этому вирусу. Другими словами, положительных изменений можно достичь за счет большого количества переболевших людей. Важную роль, разумеется, играет и вакцина. Однако на ее изобретение потребуется, как минимум, полтора года.

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Пик заражения придется в России на середину апреля, спрогнозировал врач. К тому моменту в стране будет около 20 тысяч инфицированных. Если дальнейший сценарий будет похож на китайский, то ситуация стабилизируется к середине или концу июля.

«Другие сценарии мы не можем оценить, потому что только в этой стране эпидемия уже достигла спада», — пояснил собеседник телеканала.

Статистика в мире же показзывает, что заражены коронавирусом 822 тысячи человек, выздоровели 173 тысячи, погибло более 40 тысяч.