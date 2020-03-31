200 млн за Текст — мои: Асмус о жизни после постельной сцены, ссорах с Харламовым и гонорарах

Актриса Кристина Асмус дала большое интервью, в котором откровенно затронула тему отношений со своим супругом Гариком Харламовым.

На YouTube-канале PeopleTalkTV вышло интервью актрисы Кристины Асмус, где помимо разговора был показан рабочий процесс съемок фотосессии.

В интервью звезда "Интернов" впервые откровенно рассказала о жизни после скандальной сцены фильма «Текст». А ещё о том, как справилась с тоннами критики и хейта, почему отдыхает отдельно от Гарика Харламова, и о его самом большом страхе. Актриса призналась, что у неё огромное количество комплексов, сложные отношения с родителями и прямо во время съемки остригла сама бжжрхча себе волосы.

Судя по кадрам Кристина довольно жестко относится к работе и в целом ее можно охарактеризовать как перфекциониста. При этом она оговорилась, что в личной жизни она совершенно не такая и ей даже проще под кого-то подстроится и принять человека со всеми его заморочками и эгоизмом. Это видимо относится к ее супругу Гарику Харламову.

«Когда перфекционист сталкивается с по***ом, нам очень тяжело конечно. Я человек такой, что у меня все должно быть по полкам, все должно быть правильно и рассчитано по секундам. Гарик же человек сиюминутный. С ним планировать ничего невозможно», — говорит Кристина.

Асмус также раскрыла секрет, что во время каких-то ссор более эмоциональный Гарик выходит из себя из-за полного спокойствия Кристины.

«Я молчу, я дам человеку выговорится. Я выслушаю. Я со всем соглашаюсь. А Гарик раздражается, потому что думает, что вот сейчас вот сейчас (имеется ввиду Асмус начнёт кричать и бить посуду). Но нет. Я тотальное спокойствие. С годами я еще спокойнее стала. Не хочется тратить время на все это», — рассказала Асмус.

Актриса также пояснила, что они не проводят вместе отдых, потому что оказывается у Харламова аэрофобия. Плюс он не навязывает супруге свои законы, когда она с дочерью хочет куда-то полететь. Гарик же, по словам Асмус, передвинется исключительно поездами или на машине.

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«Но он снимает нам виллу с огромным забором, а владельцы отелей его друзья, так что там не спрячешься особо», — шутит Кристина.

Естественным образом разговор зашел и о постельной сцене из фильма «Текст», после выхода в прокат которого как на Кристину Асмус, так и на Гарика Харламова обрушились хейтеры.

Рассказывая об этой роли Асмус заявила, что роль Нины для нее в конечном итоге стала перерождением и своеобразным толчком в карьере. В настоящий момент у нее множество приглашения для съемок, на часть из которых она просто не успевает ходить.

«У меня были свои актерские ставки. Я понимала, что мне надо просто прыгать с места в карьер, я понимала, что у меня есть шанс заработать в киноиндустрии авторитет хотя бы смелостью… У меня просто миллион проб, я не успеваю на них ходить. Есть проекты, которые готовы меня утвердить на роль без проб. Фильм "Текст" стал для меня актерским перерождением», — говорит Асмус.

Относительно реакции Гарика на скандальную сцену, Асмус пояснила, что все что говорил ранее ее муж после просмотра киноленты, соответствует действительности. Актриса благодарна Гарику, что поддержал ее в этот тяжелый период во всем.

"Он смотрел в день проката по ссылке, которую ему прислал режиссер. Он смотрел не в кино, а на компьютере. Он позвонил мне, тогда мы были не рядом. Он поздравил меня с крутой ролью. Он сказал: «Я тобой горжусь»! «И добавил: "Я бы никогда не решился. Я не знаю людей, которые бы решились. Это очень тяжело. Это нужно такими яйцами обладать". Я за эту позицию очень Гарику благодарна", — призналась актриса.

Кристина подчеркнула, что эта мизансцена никак не повлияла на их жизнь и личные отношения, не смотря на обилие хейта в адрес обоих.

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«Гарик умеет разделять работу и личную жизнь. Я не жалею ни о чем. Когда фильм «Текст» заработал почти 400 миллионов и «Золотого орла», мы сидели отмечали это событие, и Алексей Трацюк поднял тост за меня и сказал, что 200 миллионов из них смело мои», — сказала Асмус.

Актриса также пояснила, что никакой «надбавочки» за «засвеченное» она не получила, более того работа была оплачена по обычной актерской ставке. Однако точную сумму называть она отказалась.

Также Кристина рассказала о съемках нашумевшего после фильма «Тексте» клипа Егора Крида, где они там играли влюбленных и страстно целовались. В клипе также был задействован ныне возлюбленный Ольги Бузовой блогер Дава.

Как пояснила Кристина, DAVA был очень деликатен и внимателен в процессе съемок. Она на тот момент совсем не знала, что он находится в отношениях с Бузовой и только позже послала эмоционально сообщение ей, где сообщила, что очень рада за нее.

Касаемо блогерства и рекламы в Instagram актриса пояснила, что у нее очень мало такого контента, потому что она очень разборчива в этом. Например, она никогда не будет рекламировать то, чем никогда реально не пользовалась.

«Актеры снимаются, чтобы заработать бабла. Я от мужа полностью зависеть не хочу. Наверное, руки себе буду потихонечку развязывать. Мне с собой сложно, потому что я сильно заморачиваюсь», — пояснила актриса, добавив, что заработанных денег ей уже не хватает, и скорее всего рекламы с соцсети у нее прибавится.

Асмус также признала, что у нее нереального количество комплексов.

«Я вообще очень закрытый человек. Мне очень сложно в новых компаниях, с новыми людьми, сложно ездить в такси, потому что я этого человека не знаю. Мне неловко с незнакомыми людьми вообще с любыми, поэтому у меня есть только друзья, проверенные временем. На тусовки я не хожу. Я закрытый человек. И я не хочу, чтобы люди знали даже в реальной жизни больше того, чем я хочу показать. Я открываюсь очень редко. Сейчас (интервью с Луарой) исключение – суперэксклюзив для PeopleTalk», — говорит Кристина.

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В конечном итоге Асмус решилась прямо в кадре остричь волосы. При это она едва ли не расплакалась перед началом процесса. Отметим, что она даже постигала СМИ, пофантазировав на тему грядущих заголовков о проблемах в личной жизни после выхода «Текст» и так далее.

"Я точно знаю, что я пожалею. Но я хочу", — говорит Асмус.

Отметим, что увидев себя в зеркало, отрезав часть волос, Кристина была буквально на грани от истерики, но все-таки взяв себя в руки, сдержалась.

В своем Instagram Асмус выпустив анонс к своему интервью, решив разадорить подписчиков, в частности хейтеров из-за маленького количества жестких комментариев в свой адрес.

Однако пользователи Сети на самом деле не поскупились на отзывы на откровения Кристины. Многие даже заподозрили ее в психоневрологическом расстройстве.

"Почему такая закомплексованность, ужас", "Откуда столько критики к себе?? Кристина МЕГА шикарная, интересная, умная девушка", "Похожа на истеричку", "Комментарии ещё не настоялись, зайду позже", "Сложная. Слишком много тараканов у неё в голове. Ни негатива, ни позитива не вызвала", "Актриса есть актриса — сплошная игра на камеру", "Блин,такая она замороченная, через экран прям передаётся, как всем тяжело с ней!!!! Замечала всех", "Она, к сожалению, ярко выраженный невротик. Это очень видно…Очень хаотична, и с большими тараканами в голове", "На её интервью можно строить лекции о "психоневрологических расстройствах знаменитостей" для студентов меда", "Тот момент когда очень обрадовалась когда увидела с Асмус интервью, но она постоянно твердила, что она скучная и не интересная и в итоге так и получилось", — пишут фолловеры.