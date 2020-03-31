Тру-се-ля-ти-на!: Харламов заставил Бардема расстрелять жениха и невесту из Давай поженимся (ВИДЕО)

Юморист вышел на новый уровень тролинга Гузеевой.

Шоумен Гарик Харламов вновь продолжил троллить шоу главной свахи страны Ларисы Гузеевой "Давай поженимся". На сей раз поводом для очередного перфоманса стало "постельное гадание" жениха и невесты из шоу, где они кидали трусы красного и зеленого цвета на люстру.

При этом парень и девушка, в попытке закинуть трусы на люстру, приговаривают либо "Будет с красными трусами много страсти бжжрхча между нами", либо "Чтоб зеленые трусы много денег принесли". Видимо, чтобы исполнилось загаданное предмет нижнего белья все-таки должен был оказаться на люстре.

Однако достигнуть поставленной цели им не удалось, поскольку к ним "пришел" Хавьер Бардем из известной киноленты "Старикам здесь не место" и просто перестрелял их. Ему даже похлопали за совершенный поступок.

READ Лукерья Ильяшенко после слухов о романе с Прилучным стала жертвой травли со стороны поклонниц актера

"Выбирай: красные или зеленые трусы, Нео ?", — иронично подписал ролик Гарик.

Отметим, что подписчикам также понравилась новая интерпретация на тему от Харламова. Некоторые даже назвали ее шедевром, а другие и вовсе стали придумывать слоган на тему нынешней ситуации с коронавирусом в стране и в мире в целом.

"Проказники", "Чтоб зеленые трусы от апокалипсиса нас спасли", "Гарик я думаю вы с вашими трусами точно не промахнетесь", "ТРУ-СЕ-ЛЯ-ТИ-НА", "После недельного карантина", "Ничего непонятно, но очень интересно", "Будешь с красными трусами у "бульдога" в инстагоаме", "Щас Лариса напишет комментарий) Ждем ответ эксперта )", "В конце видоса всё равно у обоих коричневые стали))", "Морфиус, ты что-то попутал, где таблетки", "Два дебила это сила", "Гарик, ты украл из Останкино все архивы?", "Оригинальная и непредсказуемая концовка", — пишут фолловеры.

READ Светлана Лобода из-за пандемии коронавируса перенесла тур по Германии