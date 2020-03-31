Займись там в ж… контролем гнева: гимн Слепакова коронавирусу стал хитом в Сети (ВИДЕО)

Слепаков сравнил коронавирус с "бабой", которая обиделась на жизнь и всем сейчас покажет.
Пока коронавирус бушует по всему миру, известный юморист посвятил этому серьезному недугу целую песню, которую назвал "Вирусная". Песня опубликована на странице Instagram юмориста.
В ней Семен провел параллель между вечными жалобами на плохую жизнь россиян, и как все изменилось с приходом коронавруса в страну.
У нас была куча проблем
Мы были все не довольны всем
Мы говорили, что бжжрхча уже лучше *** сдохнуть
Чем жить вот так.
Якобы в России вечно все не очень хорошо: в Госдуме процветает воровство и взяточничество, в фильмах снимается только Петров, постоянные пробки, нет солнца, сотрудники ГАИ мягко говоря не очень хорошие люди, воздух тоже не из лучших. Но все это были цветочки в сравнении с коронавирусом и последствиями его распространения.
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"Но оказалось, что тогда все было просто *** (замечательно), коронавирус коронавирс *** (отстань)", — поет Слепаков.
Ведь даже несмотря на то, что в стране то поменяют конституцию, то ОМОН избивает народ, то пенсионная реформа, которая также внесла свои коррективы в жизнь возрастных граждан, оказывается, все это мелочи в сравнении с коронавирусом.
"Пусть конституцию меняют хоть в неделю 15 раз,
Пусть срут на наши права, в Китай увозят дрова,
Пусть пенсионный возраст делают хоть в 72,
И дружно п****т наши клёвые омоновцы дубинками нас» — поет Семен.
Слепаков пытается выяснить, почему вирус оказался таким страшным для человечества.
Коронавирус, коронавирус, ну почему ты такой противный?
Ты объясни, а, коронавирус — че ты до нас до всех до нас так докопался??
Возможно просто ты разозлился, что родился в какой-то *опе?
Что ты в какашках мышах летучих и дохлых крысах ты тусовался?
Далее он сравнил коронавирус с "папой", который обиделся на жизнь и всем сейчас покажет. Однако жизнь русских и коронавируса, по мнению юмориста, очень даже похожа на ту самую задницу, но в отличии от болячки пенсинеров Россия не убивает, хотя и жизнь и не облегчает.
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В связи с этим Слепаков посоветовал коронавирусу хорошенько поработать над своими проблемами и все-таки сидеть в "своей жопе и не соваться в чужую", а также заняться контролем гнева при помощи психолога.
Сатира невероятно зашла пользователям Сеть и фанатам творчества Слепакова. Первым оценил творческих подход юмориста к пандемии Александр Ревва, а также актриса Наталия Бочкарева, актер Евгений Пронин.
"Браво, Сеня!!!", — пишет Ревва.
"Это бомба Семен", — отметил Пронин.
"Архивеликолепно", "Хорошая песня, жаль что с матами…", "Спасибо, Семен, на этот вечер стало по-легче!", "Отличная песня, Семён!!!", "Шедевр!!! Спасибо за позитив", "Слепаков, как всегда лучше всех!", "Вирус, вирус от***!!!!", "злободневно жизненно задорно", "Позитивненько))", "Как всегда актуально,я тоже своим друзьям говорю,а помнишь что нас беспокоило один-два месяца назад", "Это шедевр", "Огонь", — пишут подписчики.
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Отметим, что всего за часов новый хит Слепакова собрал свыше 1 млн просмотров.