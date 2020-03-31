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Президент США Дональд Трамп

Leah Millis/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/415/13014415/2020-03-18T200644Z_1536599064_RC2KMF9DULFK_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-TRUMP-pic905-895x505-17887.jpg" alt="Трамп ошибся в численности населения Сеула почти в три раза" /></p> <p>

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам после пресс-конференции, что в столице Южной Кореи Сеуле проживают 38 млн человек, после чего добавил, что знает эту страну «лучше всех», сообщает издание «Sky news».

«Очень большая плотность населения — знаете ли вы, сколько людей в Сеуле? Там живет 38 млн человек. Это больше, чем у нас», — сказал Трамп корреспонденту одного из японских СМИ.

По официальной статистике, в Сеуле проживают чуть больше 10 млн человек, в городской агломерации вокруг Сеула — почти 25 млн.

«Я знаю Южную Корею лучше всех», — добавил Трамп.

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