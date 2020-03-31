Трамп ошибся в численности населения Сеула почти в три раза

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Президент США Дональд Трамп
Leah Millis/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам после пресс-конференции, что в столице Южной Кореи Сеуле проживают 38 млн человек, после чего добавил, что знает эту страну «лучше всех», сообщает издание «Sky news».
«Очень большая плотность населения — знаете ли вы, сколько людей в Сеуле? Там живет 38 млн человек. Это больше, чем у нас», — сказал Трамп корреспонденту одного из японских СМИ.
По официальной статистике, в Сеуле проживают чуть больше 10 млн человек, в городской агломерации вокруг Сеула — почти 25 млн.
«Я знаю Южную Корею лучше всех», — добавил Трамп.
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