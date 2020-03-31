7 самых крупных катастроф в истории космонавтики

За относительно недолгую историю космонавтики крушения и аварии космических аппаратов происходили и на орбите, и недалеко от Земли. Случались разгерметизации и даже столкновения на просторах космоса.

Юнона. 50/50

Каждая вторая попытка американцев запустить ракету-носитель из серии «Юнона» заканчивалась неудачей. Так, 16 июля 1959 года «Юнона-2» должна была доставить спутник «Эксплорер С-1» на околоземную орбиту. Миссия «Юноны» длилась несколько секунд: после запуска она практически сразу же развернулась на 180 градусов и начала движение в обратном направлении, двигаясь точно к стартовой площадке. Ракету удалось взорвать в воздухе, тем самым предотвратив многочисленные человеческие жертвы. Справедливости ради отметим: при помощи «Юноны-1» американцам удалось-таки запустить свой первый искусственный спутник Земли.

Черная дата

30 июня – «черная» дата в истории освоения космоса. В этот день в 1971 году экипаж «Союза-11» вернулся на землю точно в срок после 23 дней работы в космосе. В медленно спустившейся на парашюте и приземлившейся на землю кабине корабля обнаружили тела командира корабля Георгия Добровольского, бортинженера Владислава Волкова и инженера-испытателя Виктора Пацаева.

По словам очевидцев, тела членов экипажа были еще теплыми, но попытки медиков реанимировать космонавтов результатов не дали. Позже было установлено, что трагедия произошла в результате разгерметизации кабины. Падение давления на высоте 168 километров при отсутствии специальных скафандров, не предусмотренных конструкцией корабля, обрекло экипаж на страшную смерть. Только подобная трагедия заставила кардинально пересмотреть подход к обеспечению безопасности советских космонавтов во время полета.

Крушение «упсника»

Началом спутниковой гонки принято считать 4 октября 1957 года, когда Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли. Соединенные Штаты планировали «отыграться» с помощью ракеты «Авангард ТВ3».

На стартовую площадку 6 декабря были приглашены репортеры крупнейших масс-медиа. Они должны были зафиксировать «достижения» и сообщить о них общественности, которая пребывала в удрученном состоянии после побед Страны Советов. После старта «Авангард» набрал высоту чуть более метра и… упал на землю. Мощный взрыв уничтожил ракету и серьезно повредил стартовую площадку. На следующий день первые полосы газет пестрили заголовками о крахе «упсника» — так прозвали «Авангард» журналисты. Естественно, демонстрация неудачи только усилила панические настроения в обществе.

Столкновение спутников

Первое столкновение искусственных спутников – российского «Космоса-2251» и американского «Иридиума-33» — произошло 10 февраля 2009 года. В результате полного разрушения обоих спутников порядка 600 обломков начали представлять угрозу для других аппаратов, работающих в космосе, в частности, для МКС. К счастью, новой трагедии удалось избежать – в 2012 году маневр российского модуля «Звезда» помог МКС уклониться от обломков «Иридиума-33».

Без жертв

Цинично рассуждать о «зрелищности» взрыва можно, пожалуй, только в тех случаях, когда речь не идет о человеческих жертвах. Одним из «удачных» примеров может стать попытка запустить ракету-носитель «Дельта-2» с военным GPS-спутником на мысе Канаверал.

Запланированный на 16 января 1997 года старт пришлось на сутки отложить, и, несмотря на то, что и 17 числа погодные условия не улучшились, ракета все-таки была запущена. В воздухе она пробыла всего 13 секунд, после чего взорвалась. Огненные искры, напоминающие следы от фейерверка, в течение некоторого времени сыпались на окрестности. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Большая часть фрагментов ракеты упала в океан, другие — повредили бункер центра управления запуском и порядка 20 автомобилей на парковке.

Трагедия «Титана»

Вопрос о том, какая из стран за всю историю освоения космоса понесла большие финансовые потери, сегодня остается открытым. Фактом же является то, что 1986 год стал «черным» для NASA. Весь мир еще не успел оправиться после трагической гибели экипажа шаттла «Челленджер», который произошел 28 января, как 18 апреля во время запуска взорвалась ракета Titan 34D-9.

Ее миссия должна была стать частью реализации много миллиардной программы по созданию сети спутников-разведчиков. Дополнительное финансирование потребовалось и на ликвидацию аварии из-за распространения ядовитых самовоспламеняющихся топливных компонентов. Ну а Россия только в прошлом году потеряла порядка 90 миллионов долларов из-за неудачного июльского запуска ракеты «Протон-М» на космодроме Байконур.

Катастрофа бразильского масштаба

Запуск ракеты «VLS-3» мог бы занимать лидирующие строчки сразу в трех рейтингах: «Самое большое количество жертв», «Неоправданные надежды» и «Загадочные причины». Назначенный на 25 августа 2003 года он мог бы превратить Бразилию в космическую державу номер один в Латинской Америке.

Однако, 22 августа на этапе заключительного тестирования произошло непроизвольное включение одного из двигателей, что привело к пожару и взрыву топливных баков. Катастрофа не только уничтожила ракету и грандиозный комплекс для запуска, но и унесла жизни 21 человека, практически полностью парализовав космическую программу страны. В результате полномасштабного расследования точные причины взрыва так и не удалось установить. По официальной версии трагедия случилась из-за «опасного сосредоточения летучих газов, поврежденных датчиков и электромагнитных помех».