Эксперты рассказали, как мыть овощи и фрукты, принесенные из супермаркета во время пандемии коронавируса

Жители планеты Земля после объявленной ВОЗ пандемии стали жить в совершенно ином мире. Все моют руки с особым рвением, часто и долго, используют салфетки и протирают поверхности в доме с чистящими средствами.

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Но львиная доля опасности может исходить именно от продуктов, которые люди приносят в дом из супермаркетов – это сейчас, пожалуй, единственные места, где разрешено бывать. Нельзя быть уверенным в том, что кто-то не кашлял над краснобоким российским яблочком или аппетитным заморским фруктом.

«Если продукт заражен больным человеком, и вы прикасаетесь к нему, а затем к своему лицу, с большей долей вероятности можете заразиться», — приводит USA Today слова Фелиции Гулет-Миллер, преподавателя микробиологии в Университете Флориды.

Впрочем, эту позицию разделяют далеко не все ученые. Например, Дон Шаффнер, профессор Университета Рутгерса в Нью-Джерси, заявил, что пока нет доказательств того, что человек может инфицироваться коронавирусом через еду из супермаркета. В то же время наука не располагает нынче доказательствами того, что через приобретенную пищу инфицироваться нельзя.

Поскольку возможность инфицирования не исключается, все эксперты советуют обязательно обрабатывать еду из супермаркета. Но здесь есть свои хитрости. Важно не перестараться в стремлении все обеззаразить и не навредить себе и своим родным.

Фрукты и овощи нельзя протирать отбеливателем и другими средствами с хлором. Также запрещается использовать дезинфицирующие салфетки и изопропиловый спирт.

Сначала надо вымыть свои руки с мылом в течение 20-30 секунд, а затем под теплой проточной водой промыть уже непосредственно фрукты и овощи. При этом медики советуют не мыть такие продукты с мылом, хотя некоторые блогеры раздают именно такие советы.

«В течение 60 лет существует проблема токсичности при потреблении хозяйственного мыла. Промытые таким образом овощи или фрукты могут привести к тошноте и расстройству», — говорит Бенджамин Чепмен, профессор и специалист по безопасности пищевых продуктов в Университете штата Северная Каролина.

При этом все специалисты обращают внимание на то, что мыть надо все овощи и фрукты, даже те, у которых имеется кожура, которая впоследствии выбрасывается.

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