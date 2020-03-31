США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. США предлагают создать в Венесуэле временное правительство из членов Национальной ассамблеи с последующим проведением выборов и снятием санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны, создали бы приемлемый Государственный совет, который служил бы переходным правительством до того, как можно будет провести выборы президента и выборы в Национальную ассамблею, — мы надеемся, что это можно сделать в течение шести-двенадцати месяцев», — сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что председатель этого правительства не смог бы баллотироваться в президенты. Нынешний законный глава государства Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, объявивший себя «временным президентом», должны признать Государственный совет единственной исполнительной властью на протяжении переходного периода, считает госсекретарь.

«Если рамочные условия будут соблюдены, включая уход из страны иностранных сил безопасности и проведение выборов, которые международные наблюдатели сочтут свободными и честными, все остающиеся санкции США будут сняты», — пообещал Помпео.

Он выразил надежду на то, что все стороны в Венесуэле серьезно рассмотрят это предложение.

Попытка госпереворота

В начале прошлого года в Венесуэле начались протесты против законно избранного президента Николаса Мадуро. С тех пор глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо уже дважды объявлял себя «временным президентом». Повторную «присягу» он принес в этом январе.

Гуаидо поддерживают США и некоторые другие страны. Помпео заявлял, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, а Гуаидо назвал «американской марионеткой». В поддержку лидера Венесуэлы выступают Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и другие государства.

На прошлой неделе американский Минюст выдвинул против Мадуро и его соратников обвинения в причастности к наркоторговле и объявил за них награду. Так, за президента обещают заплатить 15 миллионов долларов, за остальных — по десять миллионов.

Мадуро назвал эти обвинения ложными. По его словам, действия американских властей говорят об их отчаянии и провале планов по организации переворота в Венесуэле иными способами.