Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки выросло на 332 человека

НЬЮ-ЙОРК, 31 мар — РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 1218 до 1550, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Штат Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США.

«Число жертв выросло с 1218 до 1550», — сказал Куомо.

По его словам, всего в штате выявлено 75795 заболевших. Как указал Куомо, в понедельник из больниц выписан 771 человек. Число выявленных заболевших в городе Нью-Йорк составляет 43139.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.