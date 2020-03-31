В США призвали Евросоюз наращивать санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. США надеются, что ЕС будет эффективнее наращивать санкции в отношении Венесуэлы, заявил во вторник на пресс-конференции спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«Мы бы хотели видеть больше европейских санкций», — сказал он журналистам. По замечанию представителя госдепартамента, «введение санкций со стороны ЕС происходит медленно».

«Мы считаем, что санкции являются полезным инструментом давления …, мы бы хотели видеть больше (санкций)», — сказал он.

Ранее во вторник США госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагает создать временное правительство в Венесуэле из членов Национальной ассамблеи, которое признали бы и власти, и оппозиция, с последующим проведением выборов и снятием американских санкций.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.