Обновленный Porsche Panamera ST заметили на тестах

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mavit
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Обновленный Porsche Panamera ST заметили на тестах

Немецкая компания Porsche вывела на дорожные испытания рестайлинговую версию модели Panamera Sport Turismo. Судя по шпионским фотографиям, кардинальных изменений ожидать не стоит. Производитель просто немного освежит внешность «Панамеры», не вдаваясь в глубокую модернизацию. Выход новинки ожидается до конца 2020 года.

Обновленный Porsche Panamera ST заметили на тестах

Porsche Panamera ST. Фото Motor1

Как можно увидеть на опубликованных фотографиях, инженеры и дизайнеры внесли минимум заметных изменений по сравнению с предыдущей версией. По большому счету, все ограничится косметическими корректировками «передка» с более узкими горизонтальными элементами, а также небольшими отличиями по кромке бампера. Те же минимальные доработки ожидают и заднюю часть кузова.

Так, немного изменится расположение патрубков выхлопной системы, а также обновится рисунок светодиодных элементов на задних фонарях. Ранее фотошпионам удалось заглянуть и в салон рестайлинговой Panamera ST, и там картина абсолютно аналогична. Заметных новшеств там тоже нет. Эксперты считают, что и по технической части ничего кардинально также не изменится.