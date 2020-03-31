Началось производство бюджетного аналога Nissan X-Trail

Nissan и Dongfeng начали серийное производство нового кроссовера Venucia Star для китайского рынка. Новинка, позиционируемая как бюджетный аналог Nissan X-Trail, поступит в продажу в конце апреля 2020 года.

Специально для Venucia Star и других моделей молодого бренда Nissan создал новую модульную платформу VSA с многорычажной задней подвеской, поперечным расположением двигателя, возможностью подключения полного привода и гибридных силовых установок. Большинство технических решений, использованных в модели Star, заимствованы у Nissan X-Trail, пишет NJCar.ru.



Venucia Star. Фото autohome.com.cn



Venucia Star. Фото autohome.com.cn



Venucia Star. Фото autohome.com.cn

По габаритам китайская новинка сопоставима с японским донором: длина, ширина и высота кузова составляют 4691, 1905 и 1706 мм соответственно, а колесная база – 2756 мм от передней до задней оси.

Как сообщают «Автоновости дня», интерьер Venucia Star отличается высоким уровнем комфорта и эргономики. Например, у передних пассажиров есть выдвижная подставка для ног, спинка задних сидений наклоняется вплоть до «лежачего» положения, а за мультимедийные функции отвечает гигантский вертикальный тачскрин информационно-развлекательного комплекса диагональю 15,6 дюйма.



Интерьер Venucia Star. Фото autohome.com.cn

Под капотом кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, работающей по схеме «мягкого гибрида» на базе 1,5-литрового 190-сильного турбомотора и 48-вольтовой батареи. Компактный стартер-генератор помогает ДВС на старте с места, а при торможении вырабатывает электроэнергию для бортовой электросети.

Цены на Venucia Star пока не объявлены, но ожидается, что он будет стоить минимум на четверть дешевле актуального Nissan X-Trail.