Госдума изменила правила обязательного техосмотра автомобилей

Госдума освободила от обязательного техосмотра автомобили младше 4 лет. Проходить техосмотр раз в два года теперь должны машины в возрасте от 4 до 10 лет, а автомобили старше 10 лет – ежегодно. Законопроект принят нижней палатой парламента во вторник, 31 марта.

По нынешним правилам от техосмотра освобождались автомобили младше 3 лет. Проходить ТО раз в два года должны были машины в возрасте от 3 до 7 лет, а автомобили старше 7 лет должны были приезжать на эту процедуру ежегодно.

Как сообщают «Автоновости дня», действие регламента распространяется на легковые автомобили, мотоциклы и коммерческий транспорт массой до 3,5 тонн. Для такси и грузовиков по-прежнему актуальны старые правила.

Сегодня же Госдума перенесла срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации во время техосмотра и оформлении электронных диагностических карт с 7 июня 2020 года на 1 марта 2021 года.