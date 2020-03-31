Персек алтайских коммунистов Мария Прусакова сидела соседнем ряду зараженной вирусом женщиной

Расположение мест

Руководитель алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова стала одной из тех, кто оказался в группе риска после полета с зараженной COVID-19 жительницей Барнаула, вернувшейся из Доминиканы. Как сообщили алтайские коммунисты в своем Telegram-канале, она сидела в непосредственной близости от инфицированной вирусом женщины. В связи с этим ей и ее семье пришлось сдать анализы, результаты которых все еще не готовы.

Как уточнили в крайкоме, Мария Прусакова летела одним рейсом Москва-Барнаул (место 15 «А») с заболевшей женщиной (место 14 «Д»). Исходя из расположения мест, она попала в «группу риска» (см. схему), о которой объявили официальные источники – пять рядов по шесть человек. «Как только выяснилось это обстоятельство, Прусакова, как законопослушный гражданин, сообщила об этом в медицинскую службу. У нее и проживающих с нею дочерей взяли пробы на анализ. Результаты пока не готовы», — пояснили коммунисты.

Они также подчеркнули, что цифра в 26 пассажиров, с которыми контактировала заразившаяся, ранее была взята журналистами из материалов аппаратного совещания правительства Алтайского края. «Видимо, именно там была допущена ошибка, которая ввела в заблуждение СМИ и породила информацию, будто Прусакова сдала тест без оснований, но благодаря статусу краевого депутата», — заключили в крайкоме.

31 марта также стало известно, что депутаты Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов и Иван Лоор, которые также летели этим рейсом, но в бизнесс-классе, не являются носителями коронавируса. Это подтвердили результаты тестов, которые опубликовали на своем сайте алтайские единороссы. Думец из Республики Алтай Иван Белеков также здоров, сообщают «Новости Горного Алтая».

Напомним, 30 марта стало известно, что заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Алтайского края прилетела в Барнаул рейсом из Москвы утром 20 марта. Об этом сообщается в сводке Краевой клинической больницы, распространяющейся в Сети, ее подлинность подтвердили в краевом управлении печати и массовых коммуникаций. Тем же рейсом, который обозначен в документе, в Барнаул прилетели депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, бизнесмены Павел Тулин, Александр Смирнов.

Мария Прусакова подтвердила ИА «Банкфакс», что летела в Барнаул на этом самолете. Она самостоятельно сдала экспресс-анализ, результат должен был стать известен в течение дня 30 марта, однако по словам коммунистки, он все еще не готов. «Прошло уже 10 дней, и у меня, у моих детей нет симптомов. Я не была за границей, не было никаких предпосылок чтобы проверяться. Но я сидела неподалеку от этой женщины», — объясняла ранее собеседница.