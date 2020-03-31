Часть Национального теннисного центра в Нью-Йорке переоборудуют во временный госпиталь

Ассоциация тенниса США (USTA) отдаст часть Национального центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке под создание временного госпиталя в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters.

С 1978 года корты Национального теннисного центра, расположенного в нью-Йоркском Квинсе, принимают матчи Открытого чемпионата США (US Open). Временный госпиталь будет рассчитан на 350 мест. Переоборудование одного из крытых кортов начнется во вторник.

«Мы здесь, чтобы помочь. Двух мнений в данной ситуации быть не может. Нью-Йорк — наш дом, мы должны быть едины», – сказано в заявлении пресс-службы USTA.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 164,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 3 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 179 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 800 тыс. человек, зафиксировано более 39 тыс. смертельных исходов.