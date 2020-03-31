В Турции мужчина убил свою бывшую жену из-за аккаунта в социальных сетях

Хавуз был задержан на месте, в то время как парамедики оказали первую медицинскую помощь женщине на месте происшествия, доставив её в больницу. Пострадавшая скончалась в результате выстрела в голову, пишет агентство.

В ходе допроса в полицейском участке мужчина рассказал, что убил свою бывшую жену, потому что она открыла аккаунт в социальной сети и выложила свои фотографии.

Убийство вызвало шквал негодования в соцсетях, поскольку многие турецкие граждане вынуждены оставаться дома из-за мер по борьбе с коронавирусом, в рамках которых власти также планируют объявить амнистию для многих заключённых, в том числе обвиняемых в убийстве своих жён.

Надо сказать, что под амнистию подпадают осуждённые за сексуальные преступления, насилие в семье, и преступления, связанные с наркотиками, однако она не затронет многих заключённых журналистов и политиков.