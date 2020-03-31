Снимайте труханы: номер Comedy Club с идеальной женщиной Мариной Кравец стал хитом (ВИДЕО)

Поклонники обсуждают постановку с участием юмористов шоу.

В Сети набирает популярность миниатюра Comedy Club, участие в которой приняли Демис Карибидис, Андрей Скороход и Марина Кравец.

По сюжету, к спящему соседу (Андрей Скороход) врывается разъяренный Демис Карибидис.

"Как ты меня достал! Как ты нас достал! Я тебе сейчас голову сломаю! Ты урод! Скотина! Ты зачем куришь в квартире? У меня все через вентиляцию идет! У меня бабка подсела на дурь! Она на похороны копила — купила Play Station себе", — кричит взбешенный гость.

По его словам, из-за ужасного беспорядка бжжрхча в квартире Скорохода, у него завелись гигантские тараканы.

"Огромные тараканы к нам приходят. Один мою собаку трахнул — у меня дома ходит тарапудель вот такой", — негодует Карибидис.

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Продолжая возмущаться антисанитарией, он снова указывает Скороходу на беспорядок.

"Это хаус-барокко!" — называет стиль своего жилища тот.

"Это хаус-бомжокко!" — перефразирует этот ответ Демис Карибидис.

В итоге он призывает Скорохода завести себе "бабу" и вызывает с помощью специального сервиса одну такую претендентку. Не успев оформить до конца заказ, перед мужчинами появляется Марина Кравец в образе идеальной женщины.

Она улыбается, вежливо разговаривает и тут же определяет стиль жилища как "хаус-барокко", угощает пивом и велит Скороходу не сдерживать отрыжку.

"А чего же вы в штанах сидите? Не жарко вам? Ну-ка снимайте, в труханах-то куда поприятнее будет. Пусть подышит", — говорит Марина ошарашенным "клиентам".

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Также она предлагает накуриться, поиграть в FIFA, конечно же заняться сексом, отмечая, что среди ее подруг — исключительно мулатки и близняшки, ведет диалоги в стиле профессионального комментатора о футболе, из-за чего мужчины не выдерживают и один за другим начинают предлагать Кравец руку и сердце.

Живущий в съемной квартире Скороход, вдохновленный скорой свадьбой, тут же бежит в банк оформлять ипотеку, так как квартира, куда пришли гости, — съемная.

Как только Андрей уходит, Кравец напоминает Карибидису, что по договору ипотеки, который он заключил с банком, он должен привести еще пять клиентов.

"Это был четвертый. Кто будет пятый?" — спрашивает она, имея в виду Скорохода.

"У меня есть еще вариант. Сосед. Но он гей. У вас есть в банке геи?" — спрашивает Карибидис.

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"Послушайте, мы выдаем ипотеку под 45% годовых. У нас весь кредитный отдел — они", — парирует Марина Кравец.

Подписчики пришли в восторг от Марины Кравец в этой постановке.

"Марина — обалденная девушка! Красивая и артистичная", "Какой у Марины голос красивый", "Кравец чертовский хороша", "Кравец и так идеальная: красивая, харизматичная, талантливая, естественная", "Кто бы чего не говорил, но Марина Кравец одна из самых красивых женщин", "Маришка Кравец подкупает не искусственной красотой, а природной няшностью", — пишут фолловеры.

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