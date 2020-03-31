Самолет РФ с медтехникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может отправиться в США до конца дня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, вопрос оказания такой помощи обсуждался в телефонном разговоре российского лидера и президента США Дональда Трампа, состоявшемся в понедельник, 30 марта.

«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса», — сказал Песков.

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