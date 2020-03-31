Самолет РФ с медтехникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня

close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Илья Питалев/РИА «Новости»
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может отправиться в США до конца дня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.
По его словам, вопрос оказания такой помощи обсуждался в телефонном разговоре российского лидера и президента США Дональда Трампа, состоявшемся в понедельник, 30 марта.
«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса», — сказал Песков.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков: Трамп с признательностью принял от РФ помощь гуманитарного характера
Источник
READ В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии