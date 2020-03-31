Песков: Трамп с признательностью принял от РФ помощь гуманитарного характера

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трам с признательностью принял от России помощь гуманитарного характера. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, об этой помощи шла речь в состоявшемся ранее телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он отметил, что на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в США, им была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты.

«Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», — сказал он.

Однако Песков заметил, что в процессе согласования деталей «сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению» вопросов.

По словам Пескова, Путин исходил из того, что когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости помочь.

«Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — сказал он.

По последним данным, в США выявили более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли более 2,8 тыс. человек.

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