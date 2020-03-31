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AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/715/12942715/AP_20030739323282-pic905-895x505-95109.jpg" alt="Помпео предложил вариант cнятия санкций с Венесуэлы" /></p> <p>

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона предлагает создать в Венесуэле временное правительство с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующее снятие санкций с этой страны, передает РИА «Новости».

По его словам, избранные члены Национальной ассамблеи Венесуэлы, которые представляют обе стороны, «создали бы приемлемый Государственный совет, который служил бы переходным правительством до того, как можно будет провести выборы президента и выборы в Национальную ассамблею».

Глава американского Госдепа выразил надежду, что это можно будет осуществить в течение 6—12 месяцев.

Как пояснил Помпео, председатель переходного правительства не смог бы выдвигать свою кандидатуру на этих президентских выборах. Он заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуаидо могли бы признать Государственный совет единственной исполнительной властью на время переходного периода.

Госсекретарь США отметил, что если из Венесуэлы будут выведены иностранные силы безопасности и в ней состоятся свободные выборы, то все санкции США, введенные против Венесуэлы, будут отменены.

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