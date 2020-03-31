Минниханов обсудил вопрос покупки продуктов в Татарстане с онлайн-ретейлерами

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня побеседовал с представителями онлайн-ретейлеров — OZON, «Яндекс», Wildberries и республиканского маркетплейса KazanExpress. Разговор прошел в режиме видеоконференции.

Собеседники Минниханова рассказали о своих рисках и опасениях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Также представители компаний назвали инициативы для поддержки бизнеса.

Минниханов отметил, что в текущей ситуации онлайн-торговля и услуги по доставке товаров на дом приобрели высокую актуальность и компании выполняют важную задачу — обеспечивают людей продуктами. Президент РТ призвал компании внимательно отнестись к вопросу безопасности курьеров и обеспечить их средствами защиты. Он также пообещал со своей стороны сделать все для бесперебойной доставки грузов.

«Люди не должны испытывать проблем с покупкой продуктов», — указал Минниханов.

Руководитель KazanExpress рассказал об инициативе бесплатной раздачи продуктовых наборов гражданам в возрасте 65 лет и старше. Участники беседы согласились помочь с логистикой, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.