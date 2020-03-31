Майкл Джексон предсказал пандемию еще 20 лет назад

Еще 20 лет назад маску практически постоянно носил Майкл Джексон. Создается впечатление, что еще тогда он ожидал пандемии. Когда певец появлялся на публике, он всегда принимал все возможные меры предосторожности, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Тогда большинство людей считали, что таким образом Джексон скрывает последствия пластики, но его телохранитель Мэтт Фидес рассказал несколько иной вариант. В 2000 году певец действительно сделал крайне неудачную ринопластику, что стало причиной заметной деформации носа, но маску носил он не из-за этого. Телохранитель рассказал о том, что Майкл Джексон уже тогда боялся, что мир может быть захвачен ужасной пандемией. Из-за того, что певец постоянно был в разъездах и все время встречался с разными людьми, он делал все возможное, чтобы защитить свое здоровье. Кроме того, Джексон изучал разные научные теории, которые говорили о том, что рано или поздно, но человечество столкнется с каким-то заболеванием, которое будет распространяться по планете с невероятной скоростью. Стоит отметить, что до появления коронавируса телохранитель рассказывал совершено другую версию. Он говорил, что Майкл Джексон носил маску потому, что пытался оставаться для своих поклонников и журналистов загадкой.