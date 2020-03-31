Лещенко сдал повторный анализ на коронавирус

Share Tweet Share Share Email Comments У народного артиста РСФСР Льва Лещенко взяли повторный тест на коронавирус. Об этом пишет директор некоммерческой организации «Культурный фонд Льва Лещенко» Андрей Гайдель в аккаунте артиста в Instagram.Как самочувствие Льва Лещенко – данные на 31 марта«Учитывая большое количество негативных кривотолков и обвинений Льва Лещенко в нарушении режима карантина, разъясняем действительную хронологию событий. Лев Лещенко вместе с коллективом в сопровождении супруги Ирины вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован мэром Москвы 16 марта и получен SMS-сообщением 16 марта. По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение – все здоровы», – говорится в сообщении.

Последние несколько дней информация о состоянии здоровья Лещенко постоянно меняется. Как сообщил его директор Андрей Гайдель, новости медиков действительно настораживают. Певец уже несколько раз сдал тест на выявление в организме китайского вируса, но однозначных выводов о причине заболевания легких пока никто из врачей сделать не может.«У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня», – рассказал директор.О госпитализации Льва Лещенко стало известно 24 марта, он был доставлен в медцентр в Коммунарке вместе с супругой. Главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что у артиста была подтверждена короновирусная этиология пневмонии.