Синусоида или буфера?: номер Уральских пельменей про разговор отца и сына взорвал Сеть (ВИДЕО)

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Пользователи обсуждают постановку коллектива с участием звезд шоу "Уральские пельмени".

Артисты популярного коллектива "Уральские пельмени" показали миниатюру, в которой раскрыли бытовые детали из жизни семьи с двумя детьми.

По сюжету, мама, роль которой исполняет Ксения Корнева, отправляется на корпоратив и велит мужу (Дмитрий Брекоткин) уложить младшего ребенка спать.

Проводив жену, глава семейства пытается прочитать сыну сказку, но первый же вопрос о том, что такое тридевятое царство, ставит его в тупик. Немного поразмыслив, Брекоткин делает ивжнтхх вывод, что "тридевятое" – означает цифры 3 и 9.

"39-й регион – Калининградская область", – приходит он к выводу.

Пока Дмитрий читает сказку, то несколько раз едва не засыпает сам, и тут в комнату заходит старший сын – Сергей Исаев. Он просит у отца одолжить ему тысячу рублей, а лучше полторы – на подарок девочкам. При этом он признается, что ему особенно нравится одна одноклассница, и он решил купить ей индивидуальный подарок.

"Дед пенсию получит – я верну", – объясняет Исаев способ возвращения долга.

В итоге, чтобы вразумить отпрыска, Брекоткин решает нарисовать график зависимости возраста мужчины, начиная с 16 и до 75 лет, от его дохода. В итоге получается синусоида, где место пересечения с осью Брекоткин называет точкой перехода, лет 40-45.

"Этот график иллюстрирует всю парадоксальность ситуации: то, что нам от женщин надо, начинает их интересовать тогда, когда нам это уже практически и не надо", – рассказывает он.

Затем глава семейства, снова окинув график взглядом, поинтересовался у Исаева: "Ты мне сейчас главное скажи. Ты на этом графике что видишь: синусоиду или буфера?"

"Бать, че ты. Че такое синусоида?" – спрашивает старший сын.

В итоге довольный Исаев уходит от Брекоткина с деньгами и наставлением о том, что необходимо тренироваться тратить меньше в ухаживании за женщиной.

Через некоторое время домой возвращается Ксения Корнева. Подходя проверить, спит ли младшиий ребенок, которого должен был уложить Исаев, она слышит: "Мам, а что такое буфера?"

Комментаторы поддержали актеров в этой постановке.

"Обожаю смотреть "Уральские пельмени"", "Как хорошо, что вы есть!", "Когда уже новый выпуск будет???", "Никакая сатира и юмор так не расмешит, как Уральские пельмени! Очень любим вас смотреть! Успехов Вам и много новых номеров!!!!", "Я накачал Уральские пельмени с ютуб на 12 часов просмотра-кайф", "Когда новую программу в эфир пустите? наверное пора?" – пишут юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что номер "Уральских пельменей" о проводах в армию стал хитом в Сети.