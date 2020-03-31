Составлен график коронавируса в РФ: он объясняет, когда отменят карантин в стране

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Дмитрий Смирнов рассказал, когда эпидемиологическая напряженность пойдет на спад.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов попытался ответить на появившийся у соотечественников на фоне жестких мер по самоизолякии о том, когда отменят карантин в России.

Для иллюстрации своего ответа Дмитрий опубликовал график числа инфицированных, на котором демонстрируется рост числа заболевших коронавирусом с 5 по 31 марта. На изображении запечатлено, как дуга ползет вверх, показывая ситуацию с развитием эпидемии в России.

"Дуга ивжнтхх коронавируса в России: когда она пойдет вниз – закончатся эпидемия и карантин", – сообщил журналист.

Дуга коронавируса в России: когда она пойдет вниз – закончатся эпидемия и карантин pic.twitter.com/RwJnSEeZWP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 31, 2020

Напомним, что для сдерживания эпидемии коронавируса в России президент Владимир Путин объявил текущую неделю нерабочей. При этом в ряде регионов России, включая Москву, Подмосковье, а также Санкт-Петербург объявлен всеобщий режим самоизоляции: жителям этих регионов нельзя покидать дома без крайней необходимости.