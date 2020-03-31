Заразившийся коронавирусом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своем состоянии

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По словам врача, его тест на инфекцию показал положительный результат.

Ранее во вторник, 31 марта 2020 года, в СМИ появилась информация о том, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко был диагностирован короновирус.

В настоящее время в медицинском учреждении находятся более 300 человек, у которых диагностировал или подозревается COVID-19.

Сам Проценко подтвердил, что у его тест на коронавирус показал положительный результат.

"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на CoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где ивжнтхх есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело»,- написал он в соцсетях.

Известно, что главный врач будет проходить лечение в своей же больнице.

Напомним, что не так давно Денис Проценко встречался с Владимиром Путиным и жал ему руку.

Официальный представитель Кремля заявил, что у главы государства нет коронавируса, и он регулярно проходит тест на определение наличия заболевания.