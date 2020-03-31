Мадуро предупредил о безрассудных шагах Трампа по Венесуэле

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо лидерам стран с просьбой оказать поддержку руководству страны на фоне обвинений министерства юстиции США в причастности руководства латиноамериканской страны к наркоторговле.

Минюст США ранее обнародовал обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15 миллионов долларов. Генпрокурор Уильям Барр напомнил, что США не считают Мадуро президентом Венесуэлы и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения после аналогичных обвинений в наркоторговле.

«Перед лицом таких серьезных обстоятельств, я прошу вашей неоценимой поддержки в этом немыслимом и произвольном преследовании, осуществляемом посредством обновленной версии устаревшего маккартизма, развязанного после Второй мировой войны. Тогда они произвольно называли своих противников коммунистами, чтобы преследовать их, сегодня они делают это через произвольные категории террористов или торговцев наркотиками, не имея каких-либо доказательств для этого», — говорится в послании Мадуро, которое находится в распоряжении РИА Новости.

В письме, датированном 29 марта, Мадуро рассказывает, о развернутой в Колумбии операции по покушению на его жизнь, а также его родственников и высокопоставленных лиц страны. Также в письме говорится о нападении на гражданские и военные цели в Венесуэле. Мадуро пишет, что 24 марта стало известно об операции на шоссе к северу от Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой, в ходе которой полиция этой страны задержала партию боевого оружия в гражданском автомобиле.

«Расследования показали, что это был современный арсенал оружия, который направлялся группе венесуэльских и колумбийских бывших военных и военизированных сил, которые обучаются в лагерях, расположенных в Колумбии», — пишет Мадуро.

Он подчеркнул, что генерал ВС Венесуэлы в отставке Кливер Алькала сделал заявление колумбийским СМИ, в котором подтвердил свое участие в этих событиях, признав себя военным лидером операции и раскрыв, что оружие было приобретено по приказу главы оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо. Алькала пояснил, что оружие было приобретено по контракту, подписанному им лично, Гуаидо, советниками из США и политическим советником президента Колумбии.

«В ответ на это признание немыслимым ответом правительства США стала публикация обвинений руководства Венесуэлы в наркоторговле, с экстравагантным включением имени господина Алькалы, как если бы он являлся частью венесуэльских властей, а не наемником, нанятым Соединенными Штатами для того, чтобы провести террористическую операцию против правительства Венесуэлы. В качестве доказательства этого заявления мне достаточно всего лишь упомянуть предполагаемое задержание господина Алькалы колумбийскими силами безопасности и его немедленную передачу Управлению по борьбе с наркотиками США», — говорится в письме венесуэльского президента.

«Следует подчеркнуть, что неудачная вооруженная операция была первоначально разработана для проведения в конце этого месяца, в то время как вся Венесуэла борется с пандемией COVID-19. И именно это является главной битвой, которая сейчас волнует человечество…По всем этим причинам правительство Боливарианской Республики Венесуэла предупреждает Ваше уважаемое правительство о безрассудных и преступных шагах, которые предпринимает администрация Дональда Трампа, несмотря на ужасающее ускорение распространения COVID-19, которое затрагивает народ США. Кажется, он полон решимости углубить свою политику агрессии против суверенных государств в регионе, и особенно против венесуэльского народа», — говорится в документе.

В посольстве Венесуэлы в России РИА Новости сообщили, что Мадуро направил данное письмо в том числе президенту РФ Владимиру Путину.