Известный священник назвал пандемию коронавируса Третьей мировой

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Митрополит Псковский и Пороховский Тихон (Шевкунов) во время проповеди сказал, что пандемия коронавируса — это Третья мировая война, в которой нужно биться со злом, соблюдая меры профилактики.

«Спустя 75 лет (после окончания Второй мировой войны — прим. ред.) снова война — война мировая. Я ничуть не преувеличиваю, ничуть не давлю на вас какой-то особой тревогой, страхом. Это действительно так: война между человечеством и этим злом, которое пришло в человеческий род и против которого нам предстоит биться по-настоящему. А кое-кому: врачам, людям которые обеспечивают безопасность, а может, и нам, простым людям, — так же, как дедам и отцам во время войны», — сказал митрополит Тихон, сообщают РИА Новости.

Священник привел пример Италии, где чуть более чем за месяц число заразившихся превысило 100 тысяч человек.

«Мой друг, православный христианин, живущий в небольшом городке на севере Италии в области Брешия — в нем семь тысяч жителей — позвонил мне недавно и сказал: «Мы даже не думали, что такое может быть — вымерло все поколение старше 70 лет. Все!», — рассказал митрополит.

Случаи заражения коронавирусом, сказал Шевкунов, есть и в Псковской области. Поэтому паломникам настоятельно рекомендовано временно воздержаться от визита в Псково-Печерский монастырь в Печорах, где живут и трудятся немало пожилых людей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.