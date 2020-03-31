В Италии от коронавируса за сутки умерли 837 человек

РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Число погибших за сутки от коронавируса в Италии возросло на 837 человек до 12428, заявил глава службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли.

Накануне было зарегистрировано 812 летальных исходов.

«На сегодня инфицированы 77 635 человек, число больных за сутки выросло на 2107», — сказал Боррелли во вторник на традиционном брифинге.

Накануне он заявлял о 1648 новых инфицированных – такой малый рост новых инфицированных не регистрировался с 10 марта.

«Число выздоровевших достигло 15729. За сутки оно выросло на 1109 человек», — заявил глава службы ГО. В понедельник он сообщил о выздоровлении 1590 пациентов, это стало рекордным показателем с начала эпидемии.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти 105,7 тысячи. Накануне этот же показатель составил 101,7 тысячи человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.