Помощь в регистрационных действиях в ГИБДД Москвы

В постановке транспортного средства на учет нет ничего сложного, но не все автовладельцы после завершения сделки купли/продажи в установленные сроки проходят эту процедуру. Самая распространенная причина – отсутствие свободного времени. Зачастую из-за пробок или незапланированной переработки человек не успевает в назначенное время посетить отделение ГИБДД. Многие успевают, но, столкнувшись с большими очередями. Решают перенести визит на другое время.

Если вы хотите быстро пройти регистрацию, то тут можно воспользоваться помощью. На сайте в любое удобное время можно подать заявку, предварительно выбрав дату и время для прохождения регистрации. После отправки заявки в личный кабинет придет уведомление. Если из предложенных часов приема вы не можете выбрать удобное для вас время, то подайте заявку в круглосуточные ГИБДД Москвы здесь.

Что потребуется для постановки на учет ТС?

Для начала нужно заполнить заявление, а затем при посещении отделения предоставить распечатанный бланк с внесенной в него информацией. Также необходимо подготовить пакет документов и квитанцию об оплате государственной пошлины. Оплатить услуги можно через банк или портал госуслуг. Второй вариант более выгодный, так как автовладелец может сэкономить 30% от общей стоимости услуги. Здесь можно смотреть более подробную информацию о том, как восстановить водительские права в случае потери или завершения срока действия. На замену прав, ПТС, СТС можно также через сайт, чтобы пройти процедуру быстро и без лишней суеты. Любая процедура при оформлении заявки онлайн займет не более 40 минут. Поскольку мест ограниченное количество, то старайтесь записывать заранее, чтобы выбрать наиболее удобную дату и подходящее время.