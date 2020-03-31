Эган Берналь: «Сейчас я не тренируюсь» 

Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь сейчас не тренируется. В Колумбии 19-дневный режим самоизоляции для населения закончится 13 апреля, и колумбийский гонщик команды Ineos общается с представителями средств массовой информации через соцсети. В прямом эфире Instargam, организованном колумбийской федерацией велоспорта, Эган Берналь высказал своё мнение о возможности проведения Тур де Франс-2020.

Эган Берналь: «Вынужденная остановка влияет на всех нас и даже на Тур де Франс, если он пройдёт в июле, потому что кто-то из претендентов может оказаться неготовым, так как подготовка у всех будет разной. Было бы лучше, если бы гонку отложили.

Сейчас я не тренируюсь ни морально, ни физически. У меня была хорошая подготовка к Париж-Ницце, а потом, когда вернулся в Колумбию, пересел на станок. Но после вместе с тренером решил, что сейчас лучше отдохнуть.

Когда придёт время двигаться дальше, я бы предпочёл потренироваться дома пять или шесть дней, а потом начать выезжать на велосипеде. Наработанное с декабря не потеряется, когда отдыхаешь, час или два работаешь на турботренажёре, а потом выезжаешь на дорогу».

В интервью федерации велоспорта Колумбии Эган Берналь не стал касаться вопроса о проведении Тур де Франс-2020 за закрытыми дверями. Он подчеркнул, что пока нет ясности, состоится ли гонка:

«Ради велоспорта, спонсоров, инвестировавших много денег и получивших удар из-за карантина, надеюсь, все три Гранд-тура в 2020 году будут проведены. В противном случае ситуация будет очень серьёзной. Но пока мы должны посмотреть, как будут развиваться все события. Понятно, что мир должен жить дальше, и эта ситуация с COVID-19 должна в какой-то момент закончиться.

Сейчас я немного отошёл от велоспорта, новости о нём почти не смотрю. На данный момент идут одни только предположения, и я не хочу забивать голову неопределённостью. Не представляю, как может выглядеть Тур без массы народа».