Турция одна из лидирующих стран по скорости заражения коронавирусом

Текст автора телеграм-канала «Повестка дня Турции»

Потому что количество заражённых нам говорит лишь о том, сколько человек удалось проверить. А в Турции вчера впервые начали тестировать по 10 тыс. человек в день, до этого лишь по 3 тыс. Но если заболевших еще можно пропустить, то умерших от этой заразы — нет.

После моего этого сообщения, мне в личку написала небольшой комментарий читательница канала — Анна Огмен, которая проживает в Турции (в Стамбуле), выпускница Босфорского университета, кафедры молекулярной биологии и генетики, и отслеживает данные роста смертности и заболевания в сравнении с данными других стран:

Точно оценить ситуацию с заболеваемостью и смертностью от COVID-19 очень сложно, так как вирус совершенно новый, и при этом легко передающийся, поэтому человечество узнает его эпидемиологические свойства по ходу боя. Турция в относительно выигрышном положении, так как может их оценивать и планировать на основе опыта других стран. Давайте сравним и попробуем понять, какие у нас перспективы.

a) В Турции тестируют много, местные биологи разработали тест в самом начале эпидемии. (график №1/ количество положительных результатов среди протестированных на миллион населения). Но тестируют только людей в группе риска заражения, поэтому этого может быть недостаточно для прерывания эпидемических цепочек.

b) Тестирование не отображает всех зараженных, поэтому автор канала «Повестка дня Турции» решил посмотреть на смерти. Итак, Турция попадает в график УДВОЕНИЯ количества смертей ЗА ДВА ДНЯ. (график №2/ показывает, как быстро растет число смертей. Непрямой показатель скорости заражения. Турция попадает в график удвоения смертей каждые два дня). В принципе, график количества диагностированных заражений показывает такую же динамику (график №3/ Рост заболеваемости по странам. В Турции количество заболевших удваивается каждые два дня, что соответствует данным графика 2.).

c) Смерти в большинстве странах запаздывают относительно зараженных дней на 20-50, в Турции пока что 2% смертей от диагностированных зараженных. (график №4 показывает процент смертности в разных странах. Турцию они не считали, я посчитала сама. Попадаем в 2%)

Важный момент на счет смертности! Она будет расти не линейно, из-за истощения систем здравоохранения. Мы пока что в начале эпидемии, но можно взглянуть на пример других стран и ужаснуться. Карантинные меры будут приносить улучшения с задержкой примерно на 5-7 дней, из-за периода инкубации. Это значит, что после введения любых карантинных мер скорость заражения не будет снижаться сразу же. Потому что те, кто заразятся после принятых карантинных мер и самоизоляции, будут диагностированы не сразу, а по прошествии времени. Инкубация у COVID-19 довольно долгая — от трех дней до двух недель. Поэтому и сложно остановить передачу.

Анна резюмирует: «К чему я все это веду — пожалуйста, поберегите себя и окружающих, меньше контактируйте с кем бы то ни было. Любой из нас может быть бессимптомным носителем, и таких довольно много».

Итого: судя по смертности, в Турции каждые два дня удваивается количество погибших от коронавирусной инфекции. И это говорит о том, что Турция одна из лидирующих стран по скорости заражения, близко к США сейчас и Китаю в разгар эпидемии.

Текст автора телеграм-канала «Повестка дня Турции»

Фото мэрия города Эдирне