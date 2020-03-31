Первый замглавы ВТБ Юрий Соловьев награжден орденом Дружбы

Орденом Дружбы награжден первый заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

Соответствующий указ главы государства Владимира Путина был опубликован во вторник на сайте правовой информации.

Там отмечается, что Соловьев награжден за «заслуги в области экономики и финансов и многолетняя добросовестная работа».

Соловьев начинал карьеру в «Инкомбанке». В его послужном списке руководящие посты в Lehman Brothers в Лондоне и в Deutsche Bank AG в Лондоне, а также в Москве.

В 2008 году Соловьев возглавил ВТБ Капитал, а с 2011 года он стал первым заместителем президента-председателя правления банка ВТБ, получив в зону ответственности корпоративно-инвестиционный бизнес группы.

По словам президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, опыт работы Соловьева на развивающихся рынках, а также его понимание инвестиционно-банковского сегмента и глобальной рыночной конъюнктуры позволили превратить ВТБ Капитал в ведущий российский инвестбанк с международным присутствием и полным спектром финансовых услуг и продуктов.

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Кроме того, Костин выразил уверенность, что многолетний опыт Соловьева позволит команде ВТБ всегда предлагать рынку эффективные инструменты и решения.

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