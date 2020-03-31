Сегодня, 31 марта 2020, также отмечают Международный день резервного копирования и другие события.

Какой сегодня праздник: 31 марта 2020 года отмечается церковный праздник Кирилл — Дери полоз

Сегодня православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в 4 веке.

Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.

В народе об этом дне бжжрхча говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима" (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); "На Кириллов марток продерет холодок". Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

День бэкапа

Международный день резервного копирования (англ. World Backup Day) или День бэкапа (от англ. backup) проводится ежегодно 31 марта.

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

READ В августе 2019 ожидаются серьезные магнитные бури

READ Почему процветают «группы смерти» и как защитить детей от интернета?

В наш век компьютеров и электроники обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо "ударить по кошельку". Да и каждый отдельный пользователь домашнего компьютера, коммуникатора или простого сотового телефона может получить немало огорчений, потеряв нужные данные — от любимых фотографий, домашних видеозаписей или необходимых статей до контактных телефонов и адресов. Поэтому, вместо того, чтобы хранить их в одном месте (например, на вашем компьютере), вы помещаете ещё одну копию всей важной информации в надежное хранилище.

День геноцида азербайджанцев

В 1998 году 26 марта президент Азербайджанской республики Гейдар Алиев подал указ о том, что 31 марта будет проходить такое торжество. События, которым посвящен этот день произошли еще очень давно, а точнее в 1918 году в Баку. Тогда во время периода установления в республике советской власти были массовые межэтнические столкновения. Все это привело к многотысячным жертвам. В основном жертвами были местные жители – мусульмане.

READ Россиянин попытался обманом ввезти в страну бриллианты на 18 миллионов рублей

READ Лечивший Бориса Ельцина китайский доктор вернул слух Максиму Фадееву

В наши дни в стране такие события расцениваются как геноцид азербайджанского народа со стороны армян при поддержке большевиков. На сегодняшний день в Азербайджане и в других местах мира проводят мероприятия, которые посвящены дню памяти жертв массовых убийств в Баку, Шемахе и других городах. Такие же мероприятия могут проводить и азербайджанцы, которые проживают в США. Данная памятная дата широко отмечается на территориях СНГ – России, Беларуси, Украине, Грузии, Казахстане. А перед зданием Стамбульского муниципалитета в Турции, проходит митинг. Его организаторами является Общество дружбы Турция-Азербайджан.

Кто празднует именины 31 марта 2020?

Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Что произошло 31 марта 2020 в России и мире?

1889 – в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

1893 – Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную – молнией.

1902 – заключен контракт на право сборки в России автомобилей марки Даймлер.

1917 – Дания официально передала под управлением США южную часть Виргинских островов.

1943 – завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны.

1966 – в СССР был осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны.

READ Бжания победил на выборах президента Абхазии

READ Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТ им. Горького

Дни рождения знаменитых людей 31 марта