Дочь Заворотнюк порассуждала на тему любви и смерти

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк решила пофилософствовать на тему любви и смерти. По словам Анны Заворотнюк, находясь у себя дома, она смотрит свои любимые фильмы. По ее словам, больше всего ей нравится трагическая лента Люка Бессона «Леон». По ее словам, в этом фильме хорошо видно, как союз двух людей приводит к любви, а любовь к смерти.

Как себя чувствует сейчас Анастасия Заворотнюк

После просмотренного фильма девушка устроила фотосессию, где она позировала в образе маленькой подопечной Леона.

Примечательно, что девушка часто разговаривает с подписчиками и делится с ними своими мыслями насчет происходящих событий. Так, недавно Анна Заворотнюк делала пост о карантине, который решило установить руководство страны. Девушка активно ведет социальные сети и с удовольствием публикует новые фотографии.

Напомним, что мама Анны Анастасия Заворотнюк, известная российскому зрителю по участию в сериале «Моя прекрасная няня» уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием — раком головного мозга. Артистка не дает комментариев прессе, журналистов избегают и близкие Заворотнюк.

О том, что Заворотнюк испытывает серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в конце лета прошлого года. Тогда появились первые сообщения о том, что у артистки диагностирована онкология. Позже семья косвенно подтвердила эту информацию.