Пришли результаты анализов алтайских думцев на короновирус

Депутаты Государственной Думы от Алтайского края 30 марта сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции. Парламентарии летели на одном рейсе с инфицированной женщиной.

Болезнь. Врач. Анализы

СС0

Как сообщили в алтайском реготделении «Единой России», результаты — они отрицательны.

Тестирование в Москве проходили Валерий Елыкомов и Иван Лоор.

Депутат Наталья Кувшинова рассказала, что всех избранников попросили быть в понедельник на рабочих местах, чтобы специалисты могли провести тестирование. Результаты сообщили на следующий день.

31 марта в Госдуме уже проходит пленарное заседание.

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