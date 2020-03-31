Пришли результаты анализов алтайских думцев на короновирус

Депутаты Государственной Думы от Алтайского края 30 марта сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции. Парламентарии летели на одном рейсе с инфицированной женщиной.
Болезнь. Врач. Анализы
СС0
Как сообщили в алтайском реготделении «Единой России», результаты — они отрицательны.
Тестирование в Москве проходили Валерий Елыкомов и Иван Лоор.
Депутат Наталья Кувшинова рассказала, что всех избранников попросили быть в понедельник на рабочих местах, чтобы специалисты могли провести тестирование. Результаты сообщили на следующий день.
31 марта в Госдуме уже проходит пленарное заседание.
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