Губернатор Виктор Томенко обратился Алтайскому краю призывом самоизолироваться

Вечером 31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко через свои соцсети обратился к жителям региона с призывом следовать рекомендациям властей и соблюдать меры предосторожности в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Он рассказал, что власти собираются делать в случае распространения вируса, и выразил уверенность, что с этим темным периодом удастся справиться.

Глава региона рассказал, что понимает те неудобства, которые несут новые вынужденные меры по самоизоляции и рекомендации, но напомнил, что это продиктовано логикой последних событий: в крае зарегистрировано уже два случая заражения коронавирусной инфекцией, массовые мероприятия остановлены, а большинство заведений и учреждений не работает. Конечная цель – уменьшить количество контактов между людьми.

По словам Виктора Томенко, нарушителей будут привлекать к отвтетственности. В крае уже проводятся рейды по их выявлению система здравоохранение готово. Он напомнил, что барнаульская горбольница № 5 переоборудована под специализированный госпиталь. В крае создается система таких клиник. Они будут работать в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби и в конечном итоге смогут принять около 1000 человек.

Губернатор признал дефицит масок в аптеках – в последние дни их действительно сложно найти. Он рассказал, что некоторые предприятия края также перешли на выпуск средств защиты, но пока этого недостаточно, и «человеческим языком» объяснил загвоздку. «Ищем по всей стране, где еще можно приобрести. Они очень сильно выросли в цене, но будем решать эту проблему», — заверил Томенко.

В конце выступления глава региона напомнил, что нерабочая неделя – это не каникулы, а средство сдерживания распространения инфекции. Должен работать только узкий перечень организаций. Без лишней необходимости лучше вовсе не выходить из дома. «Купить продукты, приобрести лекарства, вынести мусор, решить какие-то действительно жизненно важные проблемы. Будьте дисциплинированы. Побеспокойтесь о себе, своих родных, близких, соседях. Я убежден, что взаимное уважение друг к другу, ответственность и здравый смысл позволят нам достойно пройти этот сложный период. Мы обязательно справимся с этим испытанием. Берегите себя, будьте здоровы!» — сказал Виктор Томенко.

Напомним, что 29 марта в Алтайском крае был получен первый положительный результат на COVID-2019 у жительницы Барнаула, которая прибыла из Республики Доминикана. Ее госпитализировали в КГБУЗ «Городская больница № 5 Барнаула», в бокс инфекционного отделения. 30 марта сообщили о втором случае заболевания коронавирусной инфекцией. Его зафиксировали у супруга заболевшей женщины. Службами и ведомствами региона уже установлены контактные лица, которые находились на борту рейса Москва-Барнаул, с ними устанавливается связь, организуется медицинское наблюдение и лабораторное обследование.