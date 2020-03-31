Стоматолог-ортодонт-врач, который специализируется на коррекции и дальнейшем устранении аномалий зубов.Он способен исправить многие патологические явления, которые связаны с кривыми резками, выступающей челюстью, узким подбородком. Он устанавливает различные брикеты. На сайте https://www.ortholike.ru/ можно получить информацию о клинике ортодонтии OrthoLike. Именно здесь вам обеспечат эффективное лечение врачи профессионалы. В нашей статье, мы расскажем вам о том, какие услуги предоставляет стоматолог-ортодонт. Оставайтесь с нами!

Большинство людей считают, что ортодонт только вправляет челюсть и лечит травмы. Но это ошибочное мнение. Потому, что специалист берётся не только за приобретённые дефекты, но и враждебные. Давайте поподробнее рассмотрим самые распространённые патологии. Итак, к ним относится асимметрия лица, нарушение жевательной и речевой функции, проблемы с дыханием, неправильный прикус, неправильное расположение зубов, а также их рост. Для того, чтобы помочь пациенту решить его проблемы, требуется установка брикетов, пластин, виниров, люминиров и многих других конструкций. Все зависит от проблемы пациента.

Когда вы обращаетесь к стоматологу-ортодонту он осматривает и выявляет наличие дефектов, затем объясняет причину их возникновения. Затем подбирает методику лечения.

Все патологии можно разделить на несколько типов:

— Врождённую, которая возникает из-за неправильного формирования плода.

— Наследственную, которая передаётся от родителей детям.

— Приобретённую в результате любого периода жизни человека.

Лечение проводят всем людям в различном возрасте. Например, приобретённая может образоваться у взрослого человека или у ребёнка. Со временем такие патологии ухудшаются. Именно поэтому, рекомендуется всем детям проходить первый осмотр не позже семи лет. Потому, что чем раньше отклонение будет выявлено, тем легче будет протекать лечение. В возрасте семи лет у ребёнка формируется постоянный прикус. Очень важно, чтобы зубы располагались правильно.

В самом начале, для того, чтобы выравнять зубы могут появляться болевые ощущения, а также дискомфорт. Это абсолютно нормально для несколько дней. При необходимости боль снимается обезболивающими препаратами, которые назначает врач.