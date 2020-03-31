FT: Чистые валютные резервы Турции в феврале упали до 1,5 млрд долларов

Новые данные, опубликованные в пятницу, вызвали серьёзные опасения по поводу способности Турции защитить свою экономику и справиться с любым значительным снижением стоимости лиры во время вспышки коронавируса, пишет FT.

В конце прошлого месяца Турецкий Центральный банк резко увеличил свои заимствования через краткосрочные своп-операции, которые он использует для обмена лир с местными банками в обмен на доллары, до 25,9 млрд долларов, указывает издание.

Когда из краткосрочных заимствований были вычтены чистые иностранные активы Турции — сумма, полученная путём вычитания обязательств в иностранной валюте из активов, — в размере 27,4 млрд долларов, то из чистых валютных резервов осталось всего 1,5 млрд долларов.

Брэд Сетсер, старший научный сотрудник Вашингтонского Совета по международным отношениям, сказал FT, что снижение валютных резервов в прошлом месяце было «значительным» и, вероятно, ухудшится.

«Турция нуждалась в большем количестве резервов ещё до шока от коронавируса — и теперь у неё есть ещё большая потребность», — добавил он.

Опасения по поводу экономических последствий пандемии коронавируса вызвали сотрясения на финансовых рынках, подчёркивает издание. Рейтинговое агентство Fitch предупредило на этой неделе, что высокая задолженность Турции — около 170 млрд долларов краткосрочных долговых выплат в этом году — делает её особенно уязвимой к колебаниям мирового рынка.

Напомним, что турецкая лира упала на 3% по отношению к доллару США в этом месяце — и почти на 8% в 2020 году.

Чистый уровень валютных резервов Турции «недостаточен для того, чтобы позволить Центральному банку обеспечить устойчивую защиту своей валюты», заявил FT глава отдела суверенных рейтингов развивающихся стран Европы Fitch Пол Гэмбл.