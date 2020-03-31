Я девственница: Харламов и Воля жестко унизили гостей Comedy Club из рэп-школы (ВИДЕО)

Ведущие Comedy Club выставили на посмешище начинающих рэперов, пришедших на шоу.

Известные комики и резиденты Comedy Club не смогли проявить тактичность в общении с гостями шоу — артистами из школы рэпа.

Разговаривая с одним из начинающих рэперов, юмористы выяснили, что тот придумал себе "суперкреативное погоняло" — Или Я.

"Если бы я в вашей школе учился, я бы был Харламов И Горь", — размышляет Гарик.

"А я бы был Павел Вол Я", — поясничает Воля.

Когда начинающий артист попытался зачитать куплет своего сочинения, юмористы даже не сразу поняли, что бжжрхча это рэп.

"А что с тобой случилось?" — перебил Павел Или Ю, после чего Харламов и вовсе истерично рассмеялся.

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Другой ученик школы рэперов также не отличился "жестким рэпчагой". Пришедший на шоу в пиджаке в клеточку молодой человек с псевдонимом Happy решил "что-нибудь забацать", и также был жестко высмеян ведущими.

"Слово "забацать" — это же слово, употребляемое в рэпе в 76 году последний раз", — съязвил Воля.

При этом исполнение собственного хита Happy было больше похоже на академическую манеру эстрадных певцов в СССР в конце прошлоого века.

"Не страшны лавины. Ищем адреналин", — начал рэпер свой "трек", но был грубо прерван хохотом Харламова.

"Подожди. Ты не так начал. Аккордеониста можно?" — поинтерсовался Воля, обращаясь к ассистентам за кулисами.

В это время Харламов запел хит Льва Лещенко "Прощай", явно высмеивая манеру высмеивать манеру пения гостя.

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Попытавшийся снова исполнить свою песню рэпер снова взялся за "лавины и адреналин", после чего неразборчиво употребил фразу на английском языке. Пританцовывающий Харламов тут же отреагировал, остановив "выступление" и попросив снова произнести эту фразу.

"Здесь я девственница" он пишет", — перевел для зрителей опуст молодого артиста Гарик.

В итоге начинающим рэперам так и не удалось впечатлить зрителей.

"Это браво. Ребята, если вы когда-нибудь будете давать концерт, пригласите меня. Я хочу просто сдохнуть со смеху, пожалуйста", — попросил Харламов.

"Какой ты молодец, что смог собрать с них деньги", — добавил Воля, обращаясь к руководителю школы рэперов.

Подписчики тоже не оценили мастерство молодых рэперов.

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"Это шляпа какая-то", "Вот это стелят репчагу", "Тупак перевернулся", "Как они смеют называть себя рэперами?", "Эстрадный рэп новый жанр", — пишут юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что Бузова и Гагарина поучаствовали в "пошлом тройничке" с Харламовым и Волей.