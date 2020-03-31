Кексы под винишко: Юрьева из Уральских пельменей засветила пьяного мужа на карантине (ФОТО)

Артистка популярного шоу не знает, чем себя занять во время семейных вынужденных "каникул".

Актриса "Уральских пельменей" продолжает "наслаждаться" днями карантина, находясь в "заточении" в квартире вместе со своей семьей — мужем бизнесменом Дмитрием Дылдиным и маленькой дочерью Дианой.

Юрьева постоянно делится с фолловерами зарисовками о семейном быте. К примеру, накануне она показала, до чего карантин "довел" ее дочь, начавшую самостоятельно пылесосить комнату.

Также Юрьева похвасталась возможностью заниматься спортом в домашних условиях. Водрузив ребенка на спину, Илана, стоя перед зеркалом в пижаме с короткими шортиками, принялась приседать, отмечая, что бжжрхча малышка, вес которой составляет около 20 килограммов, может стать прекрасным утяжелителем.

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После этих занятий семья решила заняться приготовлением еды, и в качестве очередного блюда маленькая Диана выбрала выпечку, решив испечь шоколадные капкейки.

"Что у нее [Дианы] получится — я вам покажу", — пообещала Илана, и сдержала слово.

На следующих кадрах она представила результат творчества ее дочери — шоколадные кексы с шоколадным же кремом сверху.

Примечательно, что Юрьева засветила на видео и своего мужа, который собственно и намазывал шоколадный крем на выпечку прямо из блендера.

"Под винишко у него кексы", — со смехом сказала Юрьева.

"Что ты палишь?", — сделал замечание супруге Дмитрий.

Рассмотрев итог работы семьи, многие пользователи Сети заявили, что кексы не вызывают у них аппетита, а появляющиеся ассоциации от одного вида и вовсе надолго способны надолго избавить от аппетита.

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"Похоже на г…." — пишут фолловеры.

К слову, в своих последующих сториз Юрьева поделилась со зрителями своими наблюдениями. По ее словам, впервые за долгое время она решила посмотреть телевизор, и увиденное вызвало ее недоумение.

"Что может заставить богатую, обеспеченную девушку рекламировать прокладки?" — негодует она.

Многие поклонники предположили, что речь может идти об Ольге Бузовой, которая не так давно приняла участие в рекламной кампании предметов женской гигиены.

Ранее TopNews писал о том, что Илана Юрьева из шоу "Уральские пельмени" раздвинула ноги на видео из спальни.