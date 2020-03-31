ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественнной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.

Таковы данные нового опроса ВЦИОМ, который был опубликован во вторник.

95% участников социологического исследования выступают за внесение ее в Основной закон.

Примерно 9 из 10 россиян считают важной поправку о ежегодной индексации пенсий (91%).

Далее идут поправки о воспитании экологической культуры (88%), о роли культуры (87%) и защите животных (86%).

Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.

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Не поддерживает идею о внесении подобного изменения в Основной закон РФ каждый четвертый участник опроса (26%).

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