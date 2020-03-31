Лукашенко и Пашинян обсудили цены углеводороды из РФ

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр…
РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном затронули цены на углеводороды, которые страны импортируют из России. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Политик отметили, что цены на российские ресурсы, в том числе на природный газ, завышены.
Они отметили, что эти цены не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом.
Кроме того, Лукашенко и Пашинян переговорили относительно функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности.
Телефонный разговор состоялся по инициативе премьера Армении.
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